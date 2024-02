Genk proche de réaliser deux bonnes affaires sur le marché des transferts ?

Le KRC Genk réalise également des opérations en dehors de la période des transferts. Il y a deux bonnes nouvelles pour les Limbourgeois.

Premièrement, Genk a reçu de bonnes nouvelles concernant Rasmus Carstensen. Le joueur prêté au FC Cologne a été définitivement acquis par le club allemand. Le club a déjà décidé de lever l'option d'achat.

En outre, selon, Het Belang Van Limburg, Elche envisagerait fortement de recruter Nicolas Castro de manière permanente. Les négociations entre les parties seraient avancées.

Castro a fait 16 apparitions en tant que titulaire et 7 en tant que remplaçant. Il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Avec une huitième place, un retour en Liga est encore possible pour Elche.