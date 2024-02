Nouvelle polémique arbitrale en Ligue des Champions, un Diable Rouge "mort de rire"

Alors que Dortmund menait au score, le PSV a reçu un penalty. De Jong a égalisé et permis aux Néerlandais d'arracher le match nul.

Mats Hummels, coupable de la faute qui amène le penalty, n'était pas du tout d'accord avec cette décision. Il l'a bien fait savoir en après-match, puis sur X (ex-Twitter), avec son franc-parler reconnaissable. Selon lui, même le Diable Rouge Johan Bakayoko avait bien compris que ce n'était pas penalty et lui a ri au nez.

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR.