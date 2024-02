Inquiétude pour Albert Sambi Lokonga, sorti à la mi-temps de Liverpool - Luton Town

Albert Sambi Lokonga avait eu droit aux éloges de Jürgen Klopp avant Liverpool-Luton, et a montré ses qualités face aux Reds pendant 45 minutes. Il est cependant sorti blessé à la pause, et son équipe s'est écroulée.

Avant Liverpool-Luton Town, Albert Sambi Lokonga (24 ans) avait eu droit à des éloges de la part de Jürgen Klopp. L'entraîneur des Reds se disait notamment étonné que le jeune belge soit prêté par Arsenal, lui qui s'est imposé dans l'entrejeu de Luton cette saison. "Quand tu vois Sambi jouer, tu te dis : "Wow ! C'est un joueur d'Arsenal et ils l'ont prêté ? Intéressant" (lire ici)".

Et le jeune Diable Rouge (une cap) a confirmé face aux Reds, disputant 45 très bonnes minutes. Malheureusement, à la pause, Sambi a été remplacé. Luton Town menait alors au score, et c'est en seconde période, après sa sortie, que le promu s'est totalement écroulé face à Liverpool (score final 4-1). Un impact indéniable du Belge, dont la sortie était due à une blessure.

Sambi Lokonga blessé, son coach inquiet

L'inquiétude règne donc, car Albert Sambi Lokonga a déjà manqué plusieurs mois cette saison sur blessure. "Je ne suis pas sûr que ce soit la même blessure. Il a senti une gêne au bas du tendon, c'était la meilleure chose à faire de le sortir à la mi-temps. J'espère que ça ira, on verra", déclarait Rob Edwards après la rencontre via We Are Luton Town.

Sambi semble souffrir de l'intensité de la Premier League. "Il donne toujours tout et un peu plus encore dans ces grands matchs. Aujourd'hui, Sambi était brillant. Quand vous jouez contre des clubs comme Liverpool, Manchester United il y a quelques jours, l'intensité de ces grands matchs est énorme. C'est dur de garder tout le monde fit quand vous enchaînez", souligne Edwards. Luton Town est 18e et encore en vie dans la course au maintien ; perdre Sambi Lokonga serait un coup dur.