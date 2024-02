📷 Jürgen Klopp encense un Diable Rouge : "Quand tu le vois jouer tu te dis 'wow' et ils l'ont prêté ?"

La bataille pour le titre en Premier League bat son plein et il n'est jamais malvenu de rentrer dans la tête de ses adversaires avec des petits tacles par-ci, par-là.

Preuve en est : Jürgen Klopp n'a pas hésité à en envoyer un à Arsenal lors de sa dernière conférence de presse tout en mettant en avant un Diable Rouge dans l'histoire.

A la veille du match entre Liverpool et Luton Town, l'entraîneur des Reds a évoqué le cas Albert Sambi Lokonga, qui s'est récemment mis en avant pour avoir sauvé un coéquipier : "Quand vous le voyez jouer, vous pensez 'Oh c'est un joueur d'Arsenal et ils l'ont prêté ? Intéressant".

Une petite pique lancée à Mikel Arteta qui a décidé de prêter son joueur cette saison et qui, selon les dernières rumeurs dans la presse britannique, n'aurait pas l'intention de le garder à l'Emirates Stadium l'année prochaine.

Si cela venait à se confirmer, il s'agirait d'une fin bien triste pour l'ancien Anderlechtois qui avait annoncé qu'il voulait profiter de ce prêt à Luton Town pour se relancer chez les Gunners la saison prochaine.

