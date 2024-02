La Gantoise humiliée : "Passer "tout près" de la qualification, ça ne sert à rien..."

La Gantoise a été éliminée de la Conference League, ce mercredi, par le Maccabi Haïfa. Un gros échec pour les Buffalos, qu'Archie Brown a commenté pour nous.

La Gantoise s'est réveillée trop tard ce mercredi face au Maccabi Haïfa. Rapidement menés, les Buffalos ont égalisé, sans parvenir à renverser totalement la situation. "Quand ce sont des matchs à élimination directe, tu dois répondre présent à l'aller comme au retour, pas seulement en deuxième mi-temps du deuxième match", peste Archie Brown (21 ans), l'un des meilleurs gantois hier soir.

"C'est une vraie désillusion car je crois qu'on a joué le meilleur football sur 180 minutes, créé plus d'occasions. Mais en football, on ne te donne rien si tu passes "tout près" de quelque chose", résume le latéral anglais. Gand semblait en effet avoir les armes pour aller au moins chercher les prolongations. "La chance, tu te la crées. Il faut être cynique devant le but. Je me répète, mais passer "tout près" de la qualification, c'est inutile. Maintenant, on doit analyser nos erreurs pour le prochain match...".

La Gantoise peut-il "bénéficier" de cette élimination ?

Au vu du calendrier chargé de La Gantoise, qui n'est même pas encore assuré de disputer les PO1, cette élimination pourrait cependant libérer un peu les joueurs. "Ca nous donne plus de temps pour récupérer entre les matchs, surtout physiquement", concède Brown. "Mais nous, on veut jouer ces matchs européens, que ce soit Conference League ou Champions League. C'est la raison pour laquelle on pratique ce sport, le rêve de tous les gamins".

© photonews

Archie Brown, arrivé l'été dernier, découvre en effet l'intensité d'une saison en Belgique. "Le championnat belge, c'est le haut niveau, c'est dur ici. Qui pense venir ici et trouver un championnat facile se trompe ! Chaque équipe a un super équilibre entre joueurs techniques, physiques et qualité tactique. La Pro League, n'est pas facile, je le répète. Je me suis bien adapté, et j'essaierai de conquérir ce championnat".

Avec toujours un rêve : percer en Premier League, lui qui a été formé à Derby County. "Oui, la PL est le plus haut niveau. Est-ce que je suis prêt ? C'est aux observateurs de le décider. Moi, je me sens toujours prêt, pour chaque défi. Je m'adapte toujours. J'aime avoir de l'impact, faire se passer quelque chose. Quelle que soit la situation, offensive ou défensive", conclut Archie Brown. Malheureusement pour lui et Gand, ce ne sera désormais plus en Europe mais seulement en Jupiler Pro League. Avant un transfert ?