Officiel : le Racing Genk perd l'un de ses atouts offensifs principaux en pleine course aux Playoffs

Durant la Coupe d'Afrique des Nations, la rumeur d'un départ de Joseph Paintsil (26 ans) pour la MLS voyait le jour. Le processus de négociation a été accéléré après le retour de Paintsil de la CAN, et il est rapidement apparu clair que Paintsil souhaitait quitter le Racing Genk.

En début de semaine passée, c'était confirmé par le joueur lui-même, qui avait fait ses adieux aux supporters et à ses équipiers. Suspendu le week-end passé contre le RWDM, Joseph Paintsil a donc joué ses dernières minutes sous le maillot genkois le 11 février dernier. C'est désormais officiel : il rejoint le LA Galaxy.

Depuis son arrivée en 2018, Joseph Paintsil a disputé 168 matchs, inscrivant 40 buts et distribuant 28 passes décisives sous les couleurs du Racing Genk. Son transfert rapporte 8,5 millions d'euros au club.

Genk ➡️ Los Angeles. Thanks for everything Joske.

Good luck in LA. 👋#mijnploeg #riseabove pic.twitter.com/b1xbx0sHXU