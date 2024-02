L'une des révélations de ce début d'année récompensée pour ses progrès fulgurants

Antonio Bill franchit les étapes les unes après les autres à Malines. Il s'en voit récompensé d'un nouveau contrat.

Il y a un mois, Antonio Bill n'avait pas encore connu la moindre titularisation en championnat avec Malines. Mais le danger apporté à chacune de ses montées au jeu à convaincu Besnik Hasi d'en faire un titulaire sur le côté droit.

Le Zimbabwéen de 21 ans, arrivé au KV il y a un an et demi et couvé en espoirs reste ainsi sur quatre apparitions consécutives dans le onze de base. Il en a remercié Hasi de deux buts aussi beaux que précieux lors du partage contre Anderlecht et de la victoire à Gand.

Les Malinois ont pris leur précaution en blindant leur nouvelle pépite jusque 2027 avec une année supplémentaire en option. Le directeur sportif Tim Matthys est le premier conscient que la valeur de 50 000 euros affichée sur Transfermarkt évoluera vite.