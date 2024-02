Un joueur belge condamné à deux ans de prison pour avoir frappé quelqu'un avec une pierre

Très mauvaise nouvelle pour le Belgo-Marocain Ilias Chair. L'ancien du Lierse a été condamné à deux ans de prison ferme.

Ilias Chair (26 ans) est dans de beaux draps. Impliqué dans une bagarre générale en 2020 en France, le milieu de terrain offensif de QPR était poursuivi pour coups et blessures et était accusé d'avoir frappé un homme au visage avec une pierre. Chair et ses amis s'étaient battus avec un groupe de touristes de Flandre orientale après une virée en kayak.

Le procureur requérait 2 ans de prison pour Chair, passé notamment par le Lierse. Et le Nieuwsblad rapporte qu'Ilias Chair n'échappera pas à la sanction : le tribunal le condamne à 2 ans de prison, dont un avec sursis, ainsi que 15.000 euros d'indemnisation à sa victime. Celle-ci avait subi une fracture du crâne après avoir perdu connaissance, décrit le rapport.

C'est un coup dur pour Ilias Chair dont la carrière suit un cours assez intéressant, l'ancien jeune du Lierse ayant notamment participé à la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc (il a disputé une mi-temps de la petite finale). Né à Anvers, Chair n'a jamais porté les couleurs de la Belgique en équipes de jeunes.