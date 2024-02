Pep Guardiola donne des nouvelles très attendues concernant Kevin De Bruyne

Pas d'inquiétude pour Kevin De Bruyne ! Un peu plus tôt cette semaine, Pep Guardiola avait plongé tous les supporters de Manchester City - et des Diables Rouges - dans l'émoi en expliquant que KDB avait ressenti "une petite gêne" au niveau musculaire, et que cela expliquait pourquoi il était resté sur le banc contre Brentford. Une perspective inquiétante, alors que De Bruyne revenait de longs mois d'absence et retrouvait son meilleur niveau.

Ce vendredi, Pep Guardiola a donc décidé de rassurer tout le monde. "Kevin va bien. Il n'est pas blessé. Je ne sais pas s'il est à 100%, mais je pense que nous avons pris la bonne décision en ne prenant aucun risque", déclare l'entraîneur de Manchester City en conférence de presse.

La décision de ne pas faire jouer le Belge contre Brentford avait été prise en dernière minute. "Nous avons décidé cela parce qu'il ne se sentait pas à l'aise. Je suis plus ou moins certain qu'il viendra avec nous à Bournemouth". Revenu le 13 janvier dernier, Kevin De Bruyne avait enchaîné les matchs, disputant même 90 minutes à deux reprises (contre Brentford et Chelsea). Une fatigue logique après une si longue absence ?

