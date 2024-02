Un ancien Rouche mord sur sa chique : "Si l'entraîneur a besoin de moi..."

Senna Miangue ne connait pas une saison facile au Cercle de Bruges. Mais son retour dans le derby est un motif d'espoir.

Ces derniers mois, Senna Miangue alterne sans arrêt entre le banc, l'infirmerie et une place de titulaire. Dimanche dernier, il a répondu au pied levé aux suspensions de Nazinho et Thibo Somers pour disputer 90 minutes lors du derby contre le Club.

Interrogé par Het Belang van Limburg, l'ancien latéral du Standard et d'Eupen confirme savourer d'autant plus après ces semaines passées sur la touche : "J’ai eu des moments difficiles à cause de ces blessures. L’équipe s’est bien comportée et ce n’est pas facile de revenir s'y faire une place. Mais j’essaie de ne pas trop y penser".

L'Anversois de 27 ans veut surtout se montrer utile aux yeux de Miron Muslic : "Si l’entraîneur a besoin de moi, j’essaie d’être là, comme à Gand (où il est rentré à la mi-temps NDLA) et contre le Club de Bruges. La clarté est importante, pour permettre de se concentrer sur le match". Senna Miangue dispose encore d'un an et demi de contrat dans la Venise du Nord.