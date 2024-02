Un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany va raccrocher en fin de saison

Véritable légende de Manchester City, Joe Hart va mettre un terme à sa carrière en fin de saison. L'ex-international anglais défend actuellement les cages du Celtic Glasgow.

Un monument du football anglais va raccrocher les crampons. Plus précisément, les gants : Joe Hart (36 ans) a annoncé qu'il prendrait sa retraite en fin de saison. Le portier du Celtic Glasgow a annoncé la nouvelle aux supporters ce jeudi dans un sobre message : "Cela faisait un long moment que j’y pensais : en juin prochain, je vais arrêter ma carrière de footballeur professionnel".

"D’ici là, je donnerai tout ce que j’ai pour que cette saison se termine en beauté avec vous. Merci pour votre soutien sans faille", conclut Hart, qui porte les couleurs du Celtic depuis 2021. Durant sa carrière, l'Anglais a porté les couleurs de 9 clubs, mais c'est bien sûr à Manchester City qu'il est devenu un visage bien connu.

En 346 matchs pour les Citizens, Hart a été champion d'Angleterre en 2011-2012 et 2013-2014. International anglais à 75 reprises, il était sur le banc en 2010, avant d'être le n°1 des Three Lions lors du Mondial 2014 et des Euro 2012 et 2016. Joe Hart a été élu meilleur gardien du championnat anglais en 2011, 2012, 2013 et 2015.