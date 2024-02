La nouvelle arme secrète de Genk

Alors que Genk ne trouvait pas l'ouverture sur la pelouse de Charleroi, Wouter Vrancken a eu le nez fin en faisant entrer Yira Sor en lieu et place d'Oyen;

Le Racing Genk a perdu pas mal d'éléments cette saison, que ce soit en début de saison ou lors du mercato hivernal : Mike Trésor, Artéaga, Munoz, Preciado et dernièrement Paintsil : ça fait beaucoup pour les Limbourgeois.

Mais force est de constater que ces derniers, vice-champions de Belgique en titre, il faut le rappeler, restent compétitifs. Certes, ils ont perdu un peu des plumes en chemin et la saison européenne n'est pas une réussite, mais à l'aube des play-offs, il est clair que Genk aura encore un rôle à jouer.. en cas de présence dans le top 6, ce qui n'est pas encore assuré.

Cependant, le noyau est lui compétitif. Ce vendredi, sur la pelouse de Charleroi, Genk a dominé la rencontre de la tête et des épaules, mais les filets de l'excellent Koffi ne tremblaient pas. Mais Yira Sor est sorti de sa boîte et a marqué le seul but de la rencontre sur sa toute première touche de balle. Comme quoi, il faut parfois être patient avec les joueurs fraîchement arrivés au club. Le buteur du soir ne boudait pas son plaisir.

"C'est formidable de marquer avec ma première touche de balle. Nous avons dominé en tant qu'équipe et méritons la victoire. De plus, nous faisons une bonne affaire en vue des PO-1, même si nous devons continuer à nous concentrer sur chaque match à venir".