Sélectionnable par la Belgique et par le Congo, il révèle son choix "malgré la réticence de mes parents"

Noah Sadiki est l'une des révélations de la saison avec l'Union. De quoi remettre sur la table le dilemme quant à sa future équipe nationale.

A son avantage avec l'Union Saint-Gilloise depuis quelques mois, Noah Sadiki fait partie des nombreux binationaux qui doivent choisir entre la Belgique et la République Démocratique du Congo. Et visiblement, son choix se dessine en faveur du Congo.

"Tu peux me dire "C’est mauvais là-bas", mais tant que je n’ai pas vu, je ne peux pas confirmer tes dires. Je préfère me faire ma propre opinion. Une personne qui choisit de jouer en Europe, tu ne peux pas la blâmer, de même pour celui qui choisit de jouer en Afrique, car il y a des facteurs à prendre en compte, comme l'éducation reçue, et ça, les gens de l'extérieur ne peuvent pas le savoir" déclare-t-il au média LaD1.

Avant de poursuivre : "Si je recevais une convocation de la Belgique ? Mon premier choix a toujours été le Congo, mais je ne l'ai jamais dit publiquement, car ce pays a toujours été dénigré par les gens autour de nous, y compris nos parents. C'est pourquoi j'ai toujours voulu me tourner vers le Congo, malgré la réticence de mes parents". Un courage qui est à souligner, quel que soit son choix.