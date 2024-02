Le remplaçant idéal d'Anderlecht marque encore les esprits : "Nous avons frappé un grand coup"

Luis Vazquez a inscrit son septième but en championnat sur la pelouse du Club de Bruges. L'Argentin est le remplaçant idéal, le véritable "game-changer" des Mauves.

Encore lui. Encore Luiz Vazquez. Pourtant habituel remplaçant, l'Argentin a planté sa septième rose en championnat sur la pelouse du Club de Bruges, pour initier le retournement de situation des Mauves, qui se sont finalement imposés dans les dernières minutes.

"Je me sens très bien. J'ai vraiment envie de jouer, c'est pour ça que je m'entraîne, afin de le montrer sur le terrain" a déclaré celui qui ne compte que deux titularisations en Pro League au micro d'Eleven DAZN.

Luiz Vazquez le sait, Anderlecht a frappé un grand coup au Club de Bruges

Les Bruxellois, qui n'avaient plus battu le Club au Jan Breydel depuis 2018, ont envoyé un signal très fort à la concurrence. Le FCB pointe désormais à douze longueurs et Anderlecht se présente comme le seul concurrent de l'Union Saint-Gilloise dans la course au titre.

"C'est une victoire très importante, cela faisait plusieurs années qu'Anderlecht n'avait pas gagné ici. Le groupe le mérite, tout le club le mérite. Nous sommes très satisfaits. Nous avons frappé un grand coup, mais nous voulons montrer à chaque match que nous voulons gagner et porter le RSC Anderlecht le plus haut possible."