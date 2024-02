Le U23 le plus prolifique en Belgique : qui de l'Union ou de La Gantoise tient la nouvelle terreur de Pro League ?

L'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise évolue également avec les séniors, en D2 ACFF. Son attaquant, Cristian Makaté, est une machine à marquer.

La deuxième équipe de l'Union Saint-Gilloise est loin d'évoluer au même niveau que celles du Racing Genk, du Club de Bruges, du Sporting d'Anderlecht et du Standard, en Challenger Pro League.

Les U23 unionistes évoluent depuis deux saisons en D2 ACFF, le quatrième niveau de notre pays. Les jeunes Bruxellois ne sont que douzièmes et comptent huit longueurs d'avance sur la zone de relégation.

Pourtant, leur attaquant de pointe est une véritable machine à marquer. Cristian Makaté, originaire de Guinée-Équatoriale, est arrivé en août 2022 en provenance d'Ambrosiana, en Italie.

Cristian Makaté, la future terreur de Pro League ?

D'abord passé par l'Espagne et Majorque, le buteur de 21 ans est encore plus prolifique que l'année dernière. 15 buts en 24 matchs et 1.871 minutes lors de la saison 2022-2023, 15 buts en 21 matchs et 1.642 minutes, cette saison. Planter, Cristian Makaté sait le faire.

Bien qu'il n'évolue évidemment pas au même niveau que certains concurrents dans sa catégorie, qui font, pour certains, partie d'un noyau professionnel, l'attaquant de l'Union fait partie des trois joueurs des équipes U23 les plus prolifiques. Il est accompagné de Mohamed Guindo (U23 Zulte, D2 VFV) et Ahmed Abdullahi (U23 Gand, Nationale 1).

Avec Eckert Ayensa, Nilsson et Amoura, sans oublier Elton Kabangu et Kévin Rodriguez, le poste d'avant-centre de l'Union est déjà bien occupé. Mais si besoin il y avait, Alexander Blessin peut compter sur le noyau B.