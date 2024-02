"Je n'ai jamais postulé comme sélectionneur des Diables Rouges"

Après Roberto Martinez, Domenico Tedesco a repris le flambeau des Diables Rouges. Il y a pourtant eu une discussion, bien qu'informelle, avec un autre grand nom.

Ives Serneels a disputé 150 matchs à la tête des Red Flames avec un pourcentage de victoires à son avantage puisqu'il a décroché 78 succès (le dernier en date remonte à vendredi lors du barrage aller de la Nations League face à la Hongrie).

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, le sélectionneur de l'équipe féminine belge a évoqué les Diables Rouges et le poste de sélectionneur.

Serneels chez les Diables ? "Pas à l'ordre du jour"

Un rôle qui ne lui a jamais vraiment été proposé et pour lequel... il n'a jamais vraiment postulé non plus : "Une fois, on en avait parlé comme ça. Histoire de maintenir la même culture de la Fédération, on s’était dit qu’être T2 ou T3 pourrait être intéressant durant une courte période, pour assurer la transition. Mais c’était vraiment une discussion comme ça, informelle".

Avant d'ajouter : "Ça n’a jamais été à l’ordre du jour et ça n’a jamais été mis sur la table. Je n’ai jamais été sollicité et je n’ai jamais postulé parce que la réalité est simple : moi, c’est le foot féminin. J’aime ce rôle".

Ce mardi soir, Serneels, en poste depuis 2011, prendra place sur le banc pour son 151e match à la tête des Red Flames et espère un bon résultat face aux Hongroises afin de se maintenir au sein de la Ligue A de la Nations League.