🎥 Un jeune belge fait le show en Youth League, son but laisse Loïs Openda admiratif

Le Racing Lens affrontait l'Olympiakos en Youth League ce mercredi, et Ayanda Sishuba a fait le show. Le jeune belge a marqué un superbe but, et Loïs Openda a apprécié.

Cette saison, nous espérions voir Ayanda Sishuba (19 ans) un peu plus souvent avec l'équipe A du Racing Lens. Mais la jeune pépite Sang & Or a dû se contenter de 6 courtes apparitions avec le noyau professionnel, et évolue le plus souvent avec la réserve. Qu'à cela ne tienne : il y fait le show, comme ce mercredi en Youth League.

Le Racing Lens affrontait l'Olympiakos en 8e de finale de la compétition européenne U23, et a malheureusement pour Sishuba été éliminé aux tirs au but après un score final de 2-2. Mais Ayanda Sishuba a ouvert le score d'un splendide coup-franc.

Loïs Openda, ancien buteur à succès du Racing Lens qui y a bien connu Sishuba, a d'ailleurs partagé la vidéo du but accompagnée de ces mots : "Mon petit fait mal, aïeeee!". Durant la séance de tirs au but, la pépite belge, international U19 (et également convoitée par l'Afrique du Sud de Hugo Broos), a transformé son envoi... d'une belle panenka !

QUEL BUT D’AYANDA SISHUBA (2005 et U19🇧🇪) SUR COUP FRANC !!!!! pic.twitter.com/2guhBI5C1h — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) February 28, 2024