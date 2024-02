Outre la relégation, le RWDM craint une autre catastrophe

Si le RWDM vient à être relégué à l'issue de cette saison, une autre catastrophe pourrait survenir la saison prochaine.

Selon les informations de la Dernière Heure, le club pourrait ne pas avoir d'équipe U21 ou U23. La licence pour les équipes de jeunes est attribuée annuellement concernant les efforts pour la formation. Notamment, le budget alloué, les infrastructures, le nombre d’entraîneurs diplômés ou l'intégration des jeunes dans le noyau A sont pris en compte.

A ce niveau-là, le RWDM fait office de très mauvais élève. Le club n'atteint qu'un score de 53,50. Si le minimum (106) n'est pas atteint, le RWDM devra supprimer ses équipes en U21 et U23.

👶 Best ranked youth teams

ℹ️ by average position in the U13-U18 leagues (23/24)



🥇 Anderlecht

🥈 Club Brugge

🥉 Standard

4⃣ Genk

5⃣ Antwerp

6⃣ Gent



* best ranked ≠ best youth setup, you'd need to combine with other stats like # of ex-academy players playing pro football pic.twitter.com/NjoV5MiWYE