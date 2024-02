Terrible nouvelle pour un ancien de l'Union Saint-Gilloise

Les problèmes ne cessent de s'enchaîner pour Kaoru Mitoma cette saison. Il venait à peine de revenir d'une blessure à la cheville.

Auteur de trois buts et cinq assists en 19 matchs de Premier League, Kaoru Mitoma avait démarré en trombe la saison 2023-2024. Mais une blessure à la cheville était venue perturber ses plans et l'avait envoyé sur la touche à la fin du mois de décembre.

Après avoir manqué une partie de la compétition et de la Coupe d'Asie, l'international japonais était revenu dans l'effectif de Brighton et avait disputé les matchs face à Tottenham et Sheffield United.

Mitoma forfait pour le reste de la saison

Cependant, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise ne semble pas vraiment être chanceux et souffre désormais d'une blessure au dos qui devrait le priver du reste de la saison puisque son absence est estimée à trois mois.

"C’est une très mauvaise situation. C’est la blessure au dos qui l’a empêché de jouer contre Everton le week-end dernier. C’est un problème important. Je pense que c’est une blessure de deux ou trois mois. La saison est donc terminée", a confié l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Cette saison, les Seagulls occupent la septième place du championnat avec 39 points et sont à la bataille pour une place européenne avec Tottenham, Manchester United, West Ham, Wolverhampton ou encore Newcastle.