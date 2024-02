Titanesque depuis son retour, Kevin De Bruyne... s'impressionne lui-même !

Kevin De Bruyne nous avait fait une petite frayeur la semaine passée en devant se reposer face à Brentford, mais est revenu en fanfare ce mardi. Avec quatre passes décisives, le Diable Rouge... s'épate lui-même !

Kevin De Bruyne est si précieux pour Manchester City qu'à son retour, Pep Guardiola a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une rechute. C'est ce qui a mené à une petite bouffée d'angoisse pour tous les supporters, belges comme des Citizens, quand KDB était sur le banc à Brentford. Le coach de City expliquait sa décision par des "petites gênes" ressenties par De Bruyne, et a donc préféré prévenir que guérir.

Car il faut dire qu'après son absence de très longs mois, Kevin De Bruyne avait immédiatement repris ses bonnes habitudes : 4 assists en 5 matchs avant d'être mis sur le banc contre Brentford. Et la petite alerte était bel et bien fausse : de retour en FA Cup contre Luton Town, il a délivré... 4 assists. Si toute la Belgique était un peu inquiète, ce n'était donc pas le cas de KDB.

© photonews

"Je n'étais pas inquiet, non, mais je vous avoue que je ne pensais pas revenir comme ça", sourit-il. "C'était le genre de match avec beaucoup de un-contre-un et beaucoup d'espaces. Si tu trouves les bons angles, ça t'ouvre des opportunités. Nous avons trouvé un moyen de leur faire mal et Erling a mis les ballons au fond, c'est bien".

De Bruyne n'a pas voulu prendre de risque

Tout va bien, donc. "Je me sens bien, c'est juste que j'avais pris un coup et je sentais une petite gêne avant Brentford. Je voulais juste ne pas prendre de risque, mais je me sens bien et j'espère continuer ainsi", déclare-t-il dans le Daily Mail. La décision de le mettre sur le banc a été la bonne, mais n'aurait pas forcément été celle choisie par le passé.

"D'habitude, je me contente d'enchaîner, mais ça a déjà été ma perte par le passé. Maintenant, j'essaie de prendre soin de moi (...) Depuis mon retour, mon ligament se porte très bien, mais je sais aussi que quand tu ne joues pas pendant 6 mois, tu vas avoir des petites gênes, c'est normal", conclut De Bruyne.