Un ancien de Manchester United... et de l'Antwerp dirigera l'Irlande face aux Diables Rouges

L'Irlande était sans sélectionneur depuis le mois de novembre dernier. Il était attendu que la fédération irlandaise trouve le successeur de Stephen Kenny pour la fenêtre internationale du mois de mars, et donc que la Belgique soit le premier adversaire du futur sélectionneur. Finalement, une solution temporaire a été trouvée.

C'est John O'Shea (42 ans), l'ancien milieu de terrain de Manchester United, qui reprend les rênes de l'Irlande à titre temporaire. La légende de l'Eire (118 caps de 2001 à 2013) va en effet être nommé sélectionneur ad interim pour les deux matchs, contre la Belgique et la Suisse. O'Shea sera accompagné de Paddy McCarthy, actuellement adjoint de Crystal Palace.

Pour O'Shea, ce sera un gros test, car rien ne dit qu'il ne pourrait pas conserver le poste si la fédération et le noyau sont convaincus par son travail. Ancien adjoint de Wayne Rooney à Birmingham City jusqu'en janvier dernier, John O'Shea n'a encore jamais dirigé d'équipe A. Affronter la Belgique est un beau clin d'oeil pour lui, puisqu'il a évolué à l'Antwerp en 2001, prêté par Manchester United.

