Une grande nation d'Afrique se sépare de son sélectionneur !

Samuel Eto'o l'a confirmé dans un entretien accordé à la presse française. Rigobert Song ne sera plus le sélectionneur du Cameroun et paye les mauvaises performances des Lions Indomptables à la CAN, ainsi que précédemment.

C'était presque une évidence après l'élimination du Cameroun, quintuple champion d'Afrique, dès les huitièmes de finale de la CAN 2024, par le Nigéria. La nouvelle a été confirmée par le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, lors d'un entretien accordé à France 24. Rigobert Song n'est plus le sélectionneur des Lions Indomptables. L'entraîneur de 47 ans ne porte plus ce titre depuis ce mercredi, date à laquelle son mandat à la tête de l'équipe nationale a expiré. Il n'est donc pas renouvelé. Rigobert Song n'a pas convaincu à la tête du Cameroun "Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n'avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat. Il faut penser à l'avenir, tout en lui souhaitant plein de succès pour la suite de sa carrière" a déclaré Samuel Eto'o. Malgré une victoire contre le Brésil, le Cameroun n'était pas sorti de sa poule lors de la Coupe du Monde 2022, ce qui avait déjà compromis la reconduction de ce mandat. Son équipe avait aussi peiné à se qualifier pour la CAN 2024, décrochant son billet lors de la dernière journée de qualifications. Rigobert Song à la tête des lions c’est fini ! ❌👋🏾 https://t.co/kKMb8SRa0g pic.twitter.com/5mnBLWNO1z — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) February 28, 2024