🎥 Charles De Ketelaere malchanceux et balayé en Serie A

L'Atalanta Bergame a pris une gifle ce mercredi sur la pelouse de l'Inter Milan. Charles De Ketelaere aurait pu ouvrir le score et changer le cours de la rencontre, mais son but a été annulé.

L'Atalanta Bergame ne s'était plus incliné depuis le 23 décembre dernier et un déplacement à Bologne (1-0). Ce mercredi, la Dea a donc subi sa première défaite de 2024, sur la pelouse de l'Inter Milan. Charles De Ketelaere pensait pourtant ouvrir le score, mais la vidéo-assistance révélait un hands et annulait le but du Belge.

Par la suite, ce sera la débandade pour l'Atalanta. Matteo Darmian et Lautaro Martinez feront 2-0 avant la pause, avant que Federico Dimarco et Davide Frattesi tuent la rencontre en seconde période (4-0 score final). L'Atalanta Bergame subit là un coup d'arrêt dans sa course au top 4 en Serie A, et voit l'AS Rome revenir à deux points sur ses traces.