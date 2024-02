Dans l'anonymat total, une légende du Standard tire sa révérence

Sans club depuis son départ du Standard, en juillet 2022, Mehdi Carcela est officiellement à la retraite. C'est une légende de Sclessin qui tire sa révérence, à 34 ans.

Mehdi Carcela et le football, c'est terminé. Champion avec le Standard lors de sa première saison professionnelle, en 2008-2009, le Belgo-marocain a décidé de raccrocher les crampons, à 34 ans.

Sans club depuis son départ de Sclessin en juillet 2022, l'enfant de Sclessin a disputé 317 matchs avec les Rouches, pour 43 buts et 58 passes décisives.

Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2011 et en 2018 avec les Liégeois, Carcela a connu trois passages en bords de Meuse. Le premier, pour lancer sa carrière, qui a vu celui qui était au club depuis ses cinq ans devenir champion de Belgique pour la première et seule fois de sa carrière.

Mehdi Carcela et ses trois passages à Sclessin

Il était revenu deux ans après son départ à Anzhi, avant de repartir deux saisons plus tard pour Benfica. 29 matchs et un prêt à Grenade plus tard, Carcela est prêté à l'Olympiakos, puis revient une troisième fois au Standard, sous la forme d'un prêt en janvier 2018, et contre 2.5 millions d'euros six mois plus tard.

Annoncé "sans club" sur le site Transfermarkt depuis son dernier départ de Sclessin, Mehdi Carcela est, cette fois, annoncé "en fin de carrière", annonce réservée aux joueurs qui viennent tout juste de raccrocher. La saison dernière, il avait été cité à Verlaine (D2 ACFF) et à l'Eeendracht Alost (D2 VFV), sans suite.