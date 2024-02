L'Union a profité du manque de confiance de Bruges : "Ca nous restait en travers de la gorge"

Plus d'un siècle après sa dernière finale, l'Union va avoir l'opportunité de soulever une nouvelle fois la Coupe de Belgique. Sa qualification face à Burges, l'USG est allé la chercher aux forceps.

Au bout d'un match complètement fou, l'Union Saint-Gilloise a arraché sa qualification face au Club Bruges avec un but de Ross Sykes dans les dernières minutes de la rencontre.

Cette finale, l'Union l'attendait depuis plus d'un siècle. 110 ans pour être précis. A l'époque, les Bruxellois avaient récupéré leur trophée acquis face au Cercle Bruges l'année d'avant en battant... le Club Bruges !

"Bruges n'était pas en confiance"

Mais cette qualification pour, enfin, espérer un premier trophée, l'Union Saint-Gilloise l'attendait depuis sa montée au sein de l'élite et compte tenu des progrès affichés lors des dernières saisons.

"Ca fait trois ans qu'on travaille très dur et je pense que ça longtemps qu'on aurait dû avoir l'opportunité de jouer une finale. L'année dernière, on a échoué en demi-finale et ceux qui sont encore là l'avaient en travers de la gorge", a confié Anthony Moris quelques minutes après la qualification historique de l'Union.

Pour le gardien de l'Union, le match à domicile était vraiment l'opportunité de faire chuter le Club : "A l'aller, on ne sort pas notre meilleur match mais ce but marqué à la fin change absolument tout. On savait que si on marquait ce soir en premier, on allait se qualifier. C'était sûr et certain parce que Bruges n'était pas en pleine confiance surtout en sachant qu'ils sont largués en championnat".