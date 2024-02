Ostende envoie un message très fort avant la demi-finale de Coupe face à l'Antwerp

Ostende veut créer l'exploit ce jeudi en demi-finales retour de la Coupe de Belgique. Les Côtiers rêvent de se défaire de l'Antwerp.

Après le résultat du match aller (match nul, 1-1), Ostende garde encore toutes ses chances d'atteindre la finale de la Coupe de Belgique.

"Nous sommes tous conscients que nous pouvons écrire une page d'histoire", a déclaré l'Ostendais Jonas Vinck au Nieuwsblad. "Tout le monde pense qu'il est normal que l'Antwerp se qualifie. L'équipe locale a donc tout à perdre et nous avons tout à gagner."

Ce jeudi au Bosuil, les Ostendais joueront sans complexe et sans pression, sachant parfaitement que se maintenir en Challenger Pro League est le plus important cette saison. "Pour nous, le maintien en championnat est et reste la priorité. Il est donc très important que nous réalisions rapidement une bonne performance, sur laquelle nous pourrons ensuite nous appuyer le week-end prochain lors du difficile déplacement à Beveren", a continué Vinck.