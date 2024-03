Van Bommel avait une question pour les journalistes après avoir atteint la finale : "Vous trouvez ça normal ?"

Mark van Bommel est proche d'un nouveau trophée avec l'Antwerp. L'entraîneur néerlandais du Great Old considère cela comme un grand succès après tout ce qui s'est passé cette saison.

"Ce n'est pas facile d'atteindre deux années de suite la finale de la Coupe", commença Van Bommel. "Ou peut-être que si?", demanda-t-il aux journalistes présents. "Vous semblez assis là comme si c'était la chose la plus normale du monde. Vous trouvez ça normal ou quoi? Je suis fier que nous retournions à Bruxelles."

Van Bommel a donc estimé qu'il s'agissait d'une performance solide contre le KV Ostende. "Nous avons très bien commencé en jouant un jeu agressif vers l'avant. Nous avons également pris un avantage mérité et avons ensuite conservé le contrôl du match. Avant le deuxième but, nous avons eu la possession du ballon pendant deux minutes."

L'Antwerp veut sauver sa saison

Pour Van Bommel, il s'agit d'une belle réussite car cette saison n'a pas été facile. On lui a demandé si cette Coupe était nécessaire pour sauver la saison. "Nous avons payé nos erreurs en Ligue des Champions, mais nous avons également perdu des points en championnat à cause de cela. N'oublions pas que nous avons également remporté la Supercoupe. Nous avons tout gagné la saison dernière."

Mais des ventes ont également été nécessaires et l'équipe est devenue de plus en plus jeune. "Nous avons une équipe jeune et nous avons vendu un très bon jeune joueur. C'est une situation où nous devons nous appuyer sur l'équipe, avec des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours fait avec la manière. Il faut aussi un peu de chance", conclut Mark Van Bommel.