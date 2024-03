🎥 Le but du week-end en Premier League est Congolais, défaites pour Amadou Onana et Divock Origi

Beaucoup de matchs au programme en Premier League cet après-midi, avec quelques joueurs belges en action. Mais c'est un joueur congolais qui s'est signalé avec une superbe bicyclette.

Brentford a contraint Chelsea au partage (2-2) ce samedi en Premier League, restant à bonne distance de la zone rouge et laissant les Blues stagner dans le ventre mou du championnat. À la 69e minute, les Abeilles prenaient même l'avantage d'une superbe façon via Yoane Wissa. L'international congolais (21 caps et récemment membre de l'équipe-type de la CAN) inscrivait une incroyable bicyclette pour faire 2-1.

🤯🤯🤯 Très certainement le but du week-end dans la rencontre entre Brentford et Chelsea !! 🔴🔵

Wissa réalise une bicyclette SPLENDIDE et met, par la même occasion, les Bees aux commandes 🚲🐝

Quel goal de la part du joueur congolais 🇨🇩🔥#BRECHE pic.twitter.com/U0je37UtVW — VOOsport (@VOOsport) March 2, 2024

Pas de Belges à Brentford et Chelsea mais bien lors du match entre Everton et West Ham United. Malheureusement pour Amadou Onana, titulaire et qui a joué les 90 minutes, les Toffees se sont inclinés face aux Hammers (1-3).

Même déception pour Matz Sels et Divock Origi, tous deux titulaires avec Nottingham Forest contre Liverpool. Héroïques durant toute la rencontre, ils se sont finalement inclinés (0-1) sur un but tardif de Darwin Nuñez.

🛑 Matz Sels et la défense de Nottingham Forest tiennent bon face à Liverpool à l'image de cette énorme action sauvée in extremis sur la ligne 🖐️#NFOLIV pic.twitter.com/GVBJYqocGc — VOOsport (@VOOsport) March 2, 2024

La seule victoire belge du jour en Premier League est pour Timothy Castagne, titulaire avec Fulham. Les Cottagers ont dominé Brighton & Hove Albion (3-0).

02/03/2024 16:00 Brentford - Chelsea 2-2 02/03/2024 16:00 Everton - West Ham Utd 1-3 02/03/2024 16:00 Fulham - Brighton 3-0 02/03/2024 16:00 Newcastle Utd - Wolverhampton 3-0 02/03/2024 16:00 Nottingham Forest - Liverpool 0-1 02/03/2024 16:00 Tottenham - Crystal Palace 3-1 02/03/2024 18:30 Luton Town - Aston Villa 2-3