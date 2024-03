🎥 Revoilà Big Rom' : Lukaku rugit à nouveau

L'AS Rome s'est largement imposée ce samedi sur la pelouse de Monza (1-4), et Romelu Lukaku aura été très important pour mettre son équipe sur de bons rails. D'abord d'une déviation intelligente pour servir Lorenzo Pellegrini, qui a ouvert le score à la 38e minute.

Dans la foulée, c'était au tour de Romelu Lukaku de faire le break. Après 6 matchs sans marquer, enfin, le Belge retrouvait le chemin des filets à la 42e minute sur un service de Paulo Dybala. Lukaku signe là son 10e but de la saison en Serie A, le 17e en 33 matchs toutes compétitions confondues.

La Roma a ensuite enchaîné en seconde période, avec des buts signés Dybala et Paredes, tandis que Monza sauvait l'honneur en toute fin de rencontre.

🚨🇮🇹 GOAL | Monza 0-2 AS Roma | Lukaku



LUKAKU DOUBLES THE LEAD! DYBALA WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/vTudrP2LrU