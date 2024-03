Décrié en Belgique hier, aux portes de la Premier League aujourd'hui

Marco Bizot n'a pas laissé une trace indélébile lors de son passage à Genk. Mais à Brest, il est en train de mettre tout le monde d'accord.

Malgré trois saisons passées dans le Limbourg, on ne peut pas dire que Marco Bizot ait réussi à s'inscrire dans la lignée des grands gardiens du Racing. Le Néerlandais, titulaire en 2016, n'a jamais été crédité du capital sympathie de son prédécesseur Laszlo Köteles ou de son successeur Matthew Ryan. Parti à l'AZ sur la pointe des pieds, il s'y est relancé avant de signer à Brest pour 5 millions à l'été 2021.

Cette saison, il fait, à l'image de toute l'équipe, figure de révélation en Ligue 1. Titulaire indiscutable au sein du deuxième de Ligue 1 (Brest reste sur une série de 12 matchs sans défaite), Bizot a même failli décrocher un beau transfert à Nottingham cet hiver : "Si Brest l'avait acceptée, je serais aujourd'hui en Angleterre" explique-t-il à Voetbal International.

Ca n'est que partie remise pour le gardien de 32 ans : "Mon objectif est d'obtenir un transfert l'été prochain. Je veux voir si je peux faire un pas en avant, peut-être dans un autre championnat. Au bout d'un certain temps, le besoin d'une nouvelle étape et de quelque chose de nouveau se fait sentir. M'adapter à de nouvelles circonstances, dans une nouvelle équipe, avec des styles de jeu différents, dans une plus grande ville. Tout cela me permet de me développer davantage". Cela pourrait également l'aider à retrouver la sélection des Pays-Bas, qu'il avait intégrée peu après son départ de Genk.