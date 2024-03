Après Undav et Eckert, l'Union a-t-elle déjà identifié un nouveau buteur venu d'Allemagne ?

On sait que l'Union Saint-Gilloise a le nez fin au moment de recruter. Après Deniz Undav, Mohamed Amoura ou encore Dennis Eckert Ayensa, il faudra probablement encore se trouver un attaquant l'été prochain.

S'il y a bien un mot qu'on prononce très rarement au moment de désigner un transfert de l'Union Saint-Gilloise, c'est "flop". La cellule de recrutement de l'USG enchaîne les trouvailles, depuis Deniz Undav et Teddy Teuma à la trouvaille Mohamed Amoura, en passant par les éclosions plus tardives mais réelles de Cameron Puertas, Gustaf Nilsson et Dennis Eckert Ayensa.

L'été prochain, alors que le départ d'Amoura paraît difficilement évitable, il faudra encore réussir l'un ou l'autre coup de génie. Et la filière allemande a jusqu'ici plutôt bien marché, avec les arrivées d'Undav, Eckert ou encore Teklab qui commence à s'imposer. Elle pourrait bien être réactivée, selon BILD.

Le quotidien allemand annonce en effet que l'Union fait partie des quelques clubs intéressés par le profil de Nick Woltemade (22 ans), attaquant du Werder Brême. Ancien international U21, Woltemade vit une saison délicate en Bundesliga (aucun but en 19 matchs), mais avait impressionné la saison passée en prêt à Elversberg (D3), inscrivant 17 buts en 37 matchs. Le genre de profil à relancer qui plaît beaucoup à l'USG.