📷 Humilié par son coach, le jeune talent Joseph Nonge s'excuse et est défendu par de nombreux joueurs

Joseph Nonge a vécu une terrible soirée pour son second match en Serie A. Monté en seconde période, il a commis un penalty maladroit, et est sorti en fin de match.

Massimiliano Allegri n'a pas fait dans le sentimental, dimanche lors du déplacement au Napoli. Alors que le jeune belge Joseph Nonge (18 ans) montait au jeu pour la deuxième fois à un quart d'heure de la fin, le coach de la Juventus l'a ressorti à la 90e minute. Une décision purement tactique, mais qui pourrait faire très mal à Nonge, le Belge ayant commis un penalty quelques minutes après être entré au jeu.

Suite à cette montée catastrophique, Joseph Nonge s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a ainsi posté sur Instagram ces mots : "J'ai fait une erreur et j'en prends l'entière responsabilité. Pardon à mes équipiers et mes supporters, merci pour votre soutien. Il est temps de reset et de rester concentré sur la fin de saison".

Sous ce post, d'innombrables commentaires de soutien de supporters turinois, mais aussi de joueurs. Adrien Rabiot, son équipier à la Juve, écrit ainsi : "T'as pas à t'excuser. Ca fait partie du jeu, malheureusement. Ne te démoralise pas". Joshua Zirkzee, ancien attaquant d'Anderlecht, le soutient également : "Plier, mais ne jamais rompre" ; Alexis Saelemaekers écrit quant à lui : "La fierté des nôtres ! Lâche rien et continuer à briller, petit frère".