La police bruxelloise en état d'alerte avant Union-Fenerbahçe : la sécurité sera très stricte

Union-Fenerbahçe promet une ambiance de folie à Bruxelles, notamment grâce aux nombreux supporters turcs qui feront le déplacement. Mais la police veut éviter tout débordement, et prend des mesures.

Ce jeudi à Bruxelles, on s'attend à un Lotto Park comble pour le 8e de finale de Conference League entre l'Union Saint-Gilloise et Fenerbahçe. Côté visiteurs, environ 1200 places ont été vendues aux supporters turcs, qu'on sait bouillants. Mais l'immense communauté de supporters de Fenerbahçe en Belgique et ailleurs (notamment en Allemagne) pourrait être tentée de venir à Bruxelles pour tenter d'assister au match sans acheter de ticket au préalable.

La police de la zone Bruxelles-Midi est ferme : pas question de vendre des tickets sur place aux supporters visiteurs. "Il y a énormément de demandes côté turc, mais la loi nous oblige à strictement séparer les supporters de Fenerbahçe de ceux de l'Union", explique dans La Dernière Heure Philippe Boucar, commissaire de police de la zone.

Union-Fenerbahçe sous haute tension

Le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps, a même émis un arrêté interdisant à tout supporter de Fenerbahçe de circuler autour du Lotto Park le jour du match sans disposer d'un ticket.

Il sera impossible d'acheter un ticket le jour du match pour toute personne n'ayant pas assisté à un match de l'Union la saison passée, afin d'éviter toute "infiltration" de supporters turcs. La revente de tickets par les supporters de l'USG à d'éventuels fraudeurs stambouliotes sera également sévèrement punie.