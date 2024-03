Le Standard et Genk, patrons en Belgique sur ce plan : 50% des clubs de D1A leur disent merci !

À quoi ressemblerait la D1A sans la formation du Racing Genk et du Standard de Liège ? Sur un plan, elle aurait en tout cas un visage bien différent : 8 gardiens de but titulaires sur 16, en l'absence de Simon Mignolet, ont été formés dans l'un des deux clubs.

On le sait, la formation du Racing Genk en matière de gardiens de but est synonyme de haut niveau absolu. Thibaut Courtois en est le joyau, meilleur gardien du monde et héros des Diables Rouges jusqu'à l'année passée. Et même maintenant que Courtois est tombé en disgrâce en sélection, c'est un autre produit limbourgeois, Koen Casteels, qui défendra les buts belges à l'Euro 2024.

Le Racing Genk compte même actuellement, en ses rangs, celui que certains voient comme le futur de la sélection : Maarten Vandevoordt. Lui aussi pur produit de l'académie limbourgeoise, il est l'un des 5 gardiens de but titulaires en D1A formés à Genk, un chiffre qui prend en compte Nordin Jackers, temporairement n°1 à Bruges.

Le Standard et Genk, meilleurs formateurs de gardiens ?

Un autre excellent exemple, qui a mis du temps à s'épanouir loin du Limbourg mais était titulaire très jeune en Champions League, c'est bien sûr Gaëtan Coucke. À 25 ans, le portier du KV Malines semble enfin atteindre la plénitude et dispute sa meilleure saison. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait passer un nouveau palier.

© photonews

Enfin, les deux derniers gardiens de but titulaires de D1A et formés au Racing Genk sont respectivement un petit jeune et un vétéran : Tobe Leysen (21 ans), qui a atterri jusqu'au regard de... l'Inter Milan, et Sinan Bolat (35 ans), dont on oublierait presque qu'il a été formé au KRC avant de signer au Standard en 2009. Il y avait même joué 6 matchs avant de devenir Rouche.

Et en signant à Liège, il rejoignait un club où on s'y connaît en matière de gardiens de but. Après tout, Anthony Moris, leader avec l'Union Saint-Gilloise, a été formé à l'académie Robert-Louis Dreyfus, sans obtenir de vraie chance au Standard. Ils sont trois titulaires en D1A à avoir bénéficié de la formation du matricule 16 : Moris, Lucas Pirard (KV Courtrai) et, bien sûr, Arnaud Bodart. Parmi les doublures, on peut aussi compter Hendrik Van Crombrugge, également produit liégeois.

Avec 8 titulaires sur 16 en D1A passés par les centres de formation limbourgeois et liégeois, on peut dire que Genk et le Standard ont eu un véritable impact sur le paysage footballistique belge. Et ça n'est certainement pas près de s'arrêter !