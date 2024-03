Ni l'Union, ni Anderlecht champion de Belgique ? "En Playoffs, tout est possible"

Se dirige-t-on vers un match à deux pour le titre de champion de Belgique, avec l'Union largement devant et Anderlecht pour tenter un exploit ? Hans Vanaken n'abandonne pas...

A l'heure actuelle, le Club de Bruges aurait encore 10 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise, même après division des points à l'aube des PO1. Un gouffre, qui ne paraît pas sur le point de se résorber au vu de la forme olympique de l'USG. Même si les Gazelles venaient à se rapprocher un peu du duo de tête avant la fin de la phase classique, le défi sera titanesque en Playoffs.

Mais Hans Vanaken, capitaine brugeois, ne baisse pas les bras. "Nous sommes quasi-assurés de disputer les PO1, et c'était le premier objectif. Maintenant, il faut éviter que l'écart avec l'Union et Anderlecht augmente. Si nous gagnons nos deux matchs, l'écart sera au maximum de 10 points", déclare-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"On sait qu'en playoffs, tout est possible. Il y a quelques années de cela, le Standard avait failli nous rattraper alors qu'ils avaient un immense retard sur nous", se rappelle Vanaken. Il faudra être très solide pour être un réel concurrent au titre. Mais il est vrai qu'en playoffs, tout est possible...