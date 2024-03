🎥 Felice Mazzù lance un message clair aux supporters avant "le match le plus important des 10 dernières années"

Le Sporting Charleroi est sorti de la zone rouge, mais doit encore donner un dernier coup de collier pour assurer son maintien. Felice Mazz√Ļ a adress√© un message clair √† ses supporters dans cette optique.

Charleroi a pu sortir de la zone rouge le week-end dernier en battant le KVC Westerlo. Maintenant, le club espère y rester pour assurer son maintien et cela passera peut-être par un bon résultat contre le Cercle de Bruges. À deux jours de ce match, Felice Mazzù s'est adressé à ses supporters.

"Chers supporters, ça fait maintenant des années qu'on se connaît, vous et moi. Je m'adresse à vous aujourd'hui car nous, les joueurs, le staff, le club et tous les amoureux du Sporting et de la ville de Charleroi avons besoin de vous", commence-t-il.

"La victoire à Westerlo nous a fait beaucoup de bien et nous sommes prêts à tout donner samedi contre le Cercle Bruges. C'est un match capital pour le club et la ville. C'est peut-être le plus important de ces dix dernières années. Nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque vous, les supporters, êtes là pour nous pousser et nous donner l'énergie qui nous manque parfois."

"À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'entrée est gratuite pour toutes les femmes et à 5 euros pour tous les hommes. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Pour le club, pour les joueurs et surtout pour Charleroi, tous au stade ce samedi", conclut Mazzu.