"J'ai tout perdu sur le plan social" : quand un enfant de 14 ans, des rêves plein la tête, devient le meilleur milieu de terrain au Monde

Kévin De Bruyne a 14 ans lorsqu'il quitte La Gantoise pour le Racing Genk, en 2005. Le futur Diable Rouge laisse alors toute sa vie derrière lui et fonce vers son rêve, celui de devenir footballeur professionnel.

Tout le monde se rappelle des premiers matchs de Kevin De Bruyne dans le monde professionnel, avec le Racing Genk. Ce n'est pourtant pas dans le Limbourg que le natif de Drongen a fréquenté son premier club de haut niveau, mais bien à La Gantoise.

Après deux ans dans le club de son village, il est repéré par les Buffalos dès 1999. C'est en 2005, six ans plus tard, qu'il quitte sa maison, sa famille, sa ville et sa province pour rejoindre Genk et le Limbourg. L'enfant timide a perdu ses amis et ne vit pas une période facile.

Le sacrifice terrible de Kevin De Bruyne

"J'ai perdu toutes mes interactions sociales. J'avais 14 ans, c'est le moment où tu commences à voir des gens en dehors et à faire plusieurs choses. Je pense que cela devient de plus en plus commun, ce qui n'était pas vraiment le cas. J'ai tout laissé derrière moi, à la maison. En y repensant, je sais que j'ai tout perdu sur le plan social" a-t-il déclaré dans un entretien réservé à TNT Sports et dirigé par l'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand.

Un sacrifice énorme, que le milieu offensif ne regrettera jamais. Rejeté par sa famille d'accueil, car jugé "trop timide" et "insociable", De Bruyne a poursuivi le rêve qui l'animait, devenir joueur de football professionnel, et occupe aujourd'hui confortablement le rang de meilleur milieu de terrain du Monde. "J'étais d'accord avec cela. J'étais heureux, c'était ma décision" a-t-il expliqué à quelqu'un qui sait ce que sont les sacrifices d'un sportif de haut niveau.