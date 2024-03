Assurer à Anderlecht avant un déplacement périlleux à Istanbul : la mission du groupe de l'Union pour la réception de Fenerbahce

Après leur superbe qualification face à Francfort, les Saint-Gillois retrouvent déjà les soirées européennes. Ce jeudi, un autre club mythique du football européen se dresse sur leur passage : le Fenerbahce.

Les coéquipiers de Michy Batshuayi, qualifiés directement pour les 8e de finale après avoir terminé premiers de leur groupe composé du Spartak Trnava, Ludogorets et Nordsjaelland, seront un sacré morceau.

Pour cette rencontre au Lotto Park d'Anderlecht, Alexander Blessin peut compter sur un groupe quasi-complet. Absent à Francfort lors du tour précédent pour cause de suspension, Charles Vanhoutte est de retour. Touché à la tête ce dimanche contre OHL, Henok Teklab est bien présent. Elton Kabangu n'est pas repris.

