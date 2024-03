Un ancien joueur de Pro League vit un rêve avec Philippe Clement : "Il peut réaliser de grandes choses"

Cyriel Dessers fait partie de ces joueurs qui ont réussi à trouver leur rythme une fois partis du championnat belge. Chez les Rangers, il signe une grosse saison.

Alors qu'il ne reste que quatre journées de championnat en Scottish Premiership, les Rangers sont leaders avec deux points d'avance sur l'éternel rival, le Celtic.

Et parmi les joueurs qui signent une belle saison 2023-2024, on retrouve Cyriel Dessers. En 26 rencontres jouées, il a inscrit douze buts et signé trois passes décisives.

Parti de Genk en 2022 pour rejoindre Cremonese, Dessers a profité de cette étape italienne pour se mettre en jambes avant de rejoindre les Rangers à l'été 2023 pour cinq millions d'euros.

Dessers est heureux aux Rangers

Un achat jusqu'ici rentabilisé par son club et c'est aussi le joueur qui se retrouve dans cette situation : "J’étais très heureux de signer aux Rangers. On voulait tous construire quelque chose de beau avec l’équipe", a-t-il confié à la RTBF.

"Vous pouvez voir que quand le club tourne bien, il peut réaliser de grandes choses. C’est là que vous voyez la grandeur et la force des Rangers", a ajouté Dessers qui se sent visiblement très heureux dans le club dirigé par Philippe Clement.

Jeudi soir, les Rangers affrontent Benfica pour le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League. Reste à voir si l'ancien joueur de Genk pourra (avec Nicolas Raskin ?) faire chuter le club portugais à domicile.