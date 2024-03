Annoncé blessé, un cadre des Diables a manqué les deux derniers matchs de son équipe et pourrait louper les amicaux de la Belgique

Le Diable Rouge n'était pas sur la feuille de match avec Al-Shabab pour la deuxième fois consécutive. Une semaine avant la sélection de Domenico Tedesco, aucune information ne circule quant à son état de santé.

Mais où est passé Yannick Carrasco ? Le Diable Rouge de 30 ans, qui a rejoint l'Arabie Saoudite et Al-Shabab au mois de septembre, était absent de la feuille de match lors des deux dernières rencontres de son équipe, annoncé blessé.

À l'heure actuelle, aucune information précise ne circule quant à la gravité de la blessure de l'ailier gauche, titulaire à 15 reprises en 16 matchs de championnat avant le début du mois de mars et ses deux absences consécutives.

Yannick Carrasco sera-t-il dans la sélection de Domenico Tedesco ?

Une semaine avant la sélection de Domenico Tedesco pour le rassemblement du mois de mars, durant lequel les Diables se rendront en Irlande et en Angleterre, les nouvelles ne sont donc pas vraiment rassurantes pour Carrasco.

L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid était pourtant dans une bonne forme. Avec sept buts et quatre passes décisives en un petit peu plus de 1.500 minutes de jeu, le Diable est le joueur le plus décisif de son équipe et est aussi un incontournable sous les ordres de Tedesco.