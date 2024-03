"À mes 35 ans, je serai en fauteuil roulant"

Thomas Delaney est enfin de retour sur le terrain d'Anderlecht. Le Danois, qui a été manqué dans certains matchs, se prépare pour les Playoffs.

Heureux d'être de retour dans l'effectif et surtout sur le terrain, Thomas Delaney est revenu sur sa blessure après la rencontre face au RWDM. Sa convalescence a pris plus de temps que prévu. "Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé", a déclaré le milieu de terrain. "Ma blessure à l'épaule devait durer 8 semaines et je suis revenu après 4 semaines. Maintenant, cela devait durer 8 semaines et je suis revenu après 10... Parfois, ça va dans notre sens, parfois pas..."

Un journaliste a osé faire remarquer à Delaney qu'il vieillissait. "Je suis vieux depuis novembre, c'est comme ça que je me sens", a-t-il plaisanté avec un grand sourire. "J'ai eu ma blessure à l'épaule en septembre et c'était rapide. À ce rythme, je serai en fauteuil roulant à 35 ans", a-t-il blagué.

Thomas Delaney veut être prêt pour les Playoffs

Ces dernières semaines, Brian Riemer l'a souvent laissé sur le banc. "J'ai beaucoup parlé avec Brian. C'est différent d'une blessure de quatre semaines. Il faut aborder cela différemment. On pourrait toujours en faire et en vouloir un peu plus."

Interrogé sur un possible départ du club pendant la trêve internationale, le Danois semblait pris de court : "Je dois être prêt pour les Playoffs. C'est donc une question de patience. Est-ce que je vais rejoindre l'équipe nationale ? Demandez-moi mardi, la sélection arrivera à ce moment-là".

Pour la première fois de sa carrière, Delaney va connaître le format belge des Playoffs avec la division des points. "Au Danemark, nous avons également des Playoffs. Je connais le système en Belgique, mais je ne le comprends pas. Partager les points... C'est fou, n'est-ce pas ? Mais bon, ce sont les règles. C'est comme ça. C'est spécial... mais cette fois, c'est à notre avantage."