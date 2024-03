Une révélation de Pro League n'a pas froid aux yeux : "Je veux être le meilleur arrière gauche du monde"

Archie Brown a réalisé de solides premiers mois à La Gantoise. S'il est un peu plus dans le dur depuis la nouvelle année, cela ne l'empêche pas de rester ambitieux.

Les exemples de Cameron Puertas et Mohamed Amoura l'ont montré : le championnat suisse a quelques talents plus qu'intéressants à offrir à quiconque y jettera un oeil. Un peu moins médiatisé que les deux Unionistes, Archie Brown a également crevé l'écran avec La Gantoise en provenance de Lausanne.

Il y a d'ailleurs cotoyé Puertas, qu'il retrouve aujourd'hui avec les Buffalos : "C’est un super gars. Je ne suis pas surpris par sa saison à l’Union, car à Lausanne on voyait ses qualités. Il a une grande confiance en lui, et il sait être décisif dans le dernier tiers adverse et sur coups francs. Je ne devrai pas tuyauter mes équipiers, je crois que tout le monde le connaît" explique-t-il pour La Dernière Heure.

Même si une certaine nonchalance fait parfois de l'ombre à ses innombrables rushs sur le flanc gauche, Archie Brown voit grand : " "Je veux être le meilleur arrière gauche du monde. Pourquoi pas moi ? "Retourner en Premier League serait une belle chose, mais ce que je veux surtout, c’est jouer dans un championnat compétitif, comme la Bundesliga, la Premier League". Un message qui est déjà passé puisque plusieurs clubs étrangers ont déjà manifesté leur intérêt.