Incroyable : La Gantoise pourrait vendre son prochain titulaire pour... près de 20 millions d'euros !

Les clubs belges vendent décidément de mieux en mieux. Archie Brown pourrait, lui aussi, quitter la Belgique, en rapportant près de 20 millions d'euros à La Gantoise.

La Gantoise n'a pas eu le choix de vendre pour maintenir ses comptes en ordre, mais se retrouve grandement déforcée pour la fin de saison. Emmanuel Gift Orban, Hugo Cuypers et Malick Fofana ont quitté le navire pendant l'hiver.

En août, les joueurs de Hein Vanhaezebrouck avaient été mentionnés par beaucoup comme candidats au titre, car il restait encore beaucoup des forteresses de l'année dernière. Depuis le mois de janvier, ce n'est plus du tout le cas.

Les Buffalos doivent encore se battre pour accrocher le top 6 et les Play-Offs 1, sans quoi ils auront vécu la saison de l'enfer sur le plan sportif. Pourtant, l'exode pourrait continuer en hiver, si l'on en croit The Guardian.

Archie Brown en Premier League... contre 17.5 millions d'euros ?

En effet, Chelsea et West-Ham manifesteraient un grand intérêt pour le latéral gauche de La Gantoise, Archie Brown. Arrivé cet été depuis Lausanne contre 4 millions d'euros, l'Anglais de 21 ans pourrait déjà faire ses valises, douze mois plus tard.

Selon le média anglais, les deux formations de Premier League disposeraient d'une enveloppe de 17.5 millions d'euros pour Brown, un montant que La Gantoise ne refuserait pas.

La Juventus, Milan, Lyon et Nice ont également placé le joueur sur leur short-list et continueraient de le suivre, mais c'est bien en Premier League que l'intérêt se veut le plus présent.