Anderlecht n'est plus la meilleure équipe U23 de Challenger Pro League

Après sa défaite contre Zulte Waregem ce dimanche, le RSCA Futures est passé derrière le Club NXT au classement. Les U23 d'Anderlecht ne sont donc plus les meilleurs jeunes de Challenger Pro League, mais Amando Lapage relativise.

Amando Lapage (19 ans) est l'un des noms les plus connus de l'équipe U23 d'Anderlecht. Parce qu'il est le petit-fils d'un certain Paul Van Himst, présent comme à son habitude en tribunes au Stade Roi Baudouin ce dimanche - comme Brian Riemer, qui s'est rapidement éclipsé après le coup de sifflet final.

Mais aussi parce que Lapage est le capitaine des Espoirs, et parce qu'il intègre assez régulièrement le noyau A, même s'il n'y a pas encore fait ses grands débuts. Pourtant, contre Zulte Waregem, il est l'un des joueurs en faute sur l'ouverture du score - et seul but du match. "Je dois encore revoir les images, mais on a manqué de vivacité dans ces cinq premières minutes", reconnaît-il aisément après la défaite.

Alioune Ndour en a bien profité, prenant largement de vitesse Lapage. La vitesse ne sera d'ailleurs probablement jamais la qualité première du jeune défenseur central, au contraire par exemple d'un Zeno Debast. Là où les deux produits de Neerpede se ressemblent un peu, c'est dans leur qualité de frappe.

Anderlecht derrière Bruges en Challenger Pro League

Amando Lapage a en effet failli être décisif à deux reprises. Sur un coup-franc qui a heurté la transversale d'Ortwin De Wolf, puis sur un long ballon dans le dos de la défense qui trouve Nilson Angulo. "On se crée plusieurs occasions, on a 65% de possession de balle... C'est décevant de s'incliner dans ces conditions", regrette le capitaine des U23.

Une défaite d'autant plus amère qu'elle permet au Club NXT de dépasser Anderlecht au classement. On le sait, les U23 jouent principalement pour ne pas descendre et engranger de l'expérience, mais finir meilleure équipe de jeunes de Pro League est un objectif également. "Je n'y pense pas", affirme Amando Lapage. "C'est sympa de pouvoir dire que nous sommes les meilleurs U23 de Challenger Pro League, mais ça n'est pas spécialement une motivation supplémentaire".