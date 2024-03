La réponse salée d'Hein Vanhaezebrouck, poursuivi par la Fédération pour ses propos contre l'arbitrage face au Standard

Hein Vanhaezebrouck et l'arbitrage, une histoire tumultueuse qui n'est pas prête d'être finie. Le coach de La Gantoise est désormais poursuivi par la Fédération belge pour avoir critiqué l'arbitre Wesli De Cremer.

Après la défaite de La Gantoise contre le Standard (2-4), Hein Vanhaezebrouck avait déclaré que l'arbitre Wesli De Cremer n'était pas qualifié pour arbitrer ce match. Le coach pestait contre la décision de donner penalty pour une faute de main de Pieter Gerkens.

La Fédération n'a pas du tout apprécié la sortie de Vanhaezebrouck, à un point où le le Ministère public fédéral a requis une suspension à son encontre.

Hein Vanhaezebrouck répond au procureur fédéral

Ce dimanche en conférence de presse après la rencontre face à l'Union SG, "HVH" a expliqué sa manière de penser. Sa réponse est, sans surprise, salée. "Ils m'ont accusé de faire des commentaires sur les arbitres, le VAR, le conseil municipal, sur mes joueurs, sur mon voisin, sur le pasteur, sur ma femme et sur mes enfants", a-t-il lâché avec ironie.

"Je me demande quelle est l'ambition du procureur fédéral. Veut-il devenir procureur général ? Je suppose que lorsqu'il s'agit de football, on ne parle que de cela. De quoi se mêle-t-il ? En fait, je devrais vérifier avec un avocat s'il ne me nuit pas en disant toutes ces choses. Il doit faire son travail (...) J'ai dit qu'il n'avait pas fait son travail. C'est probablement la raison pour laquelle il essaie de se venger maintenant."