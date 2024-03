Le patron et le canonnier d'Anderlecht, le cauchemar de Charleroi : voici notre équipe de la semaine

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre "équipe de la semaine". Après le Nouvel An, il ne s'est pratiquement pas passé de temps sans qu'un joueur du KV Malines n'y figure. La semaine dernière, ils étaient même trois. Et c'est encore le cas cette semaine.

Gardien de but

Charleroi - Cercle de Bruges a été un match de gardiens. Koffi a sauvé son équipe dans les dernières secondes d'un arrêt phénoménal. Mais l'homme du match, c'était bien Warleson. Sans lui, le Cercle perdait encore plus de plumes dans la course aux play-offs 1, et Charleroi était assuré de rester en Pro League...

Défense

Les attaquants de Westerlo se sont heurtés à un mur. Celui-ci avait un nom : David Bates, imbattable dans tous les duels. À Charleroi, Achraf Dari a rendu Kévin Denkey invisible.

Et que dire de Jan Vertonghen ? À 36 ans, toujours aussi important, tant défensivement qu'offensivement. Il a marqué le premier but et provoqué le penalty du troisième, même s'il n'était pas d'accord.

Milieu de terrain

Castro-Montes, auteur du but égalisateur contre Gand, joue à un haut niveau depuis des mois. De l'autre côté, Bjorn Meijer, critiqué ces dernières semaines, s'est montré décisif contre OHL.

Au centre, Bilal El Khannouss dirige comme toujours à Genk. Tout comme Rob Schoofs au KV Malines, devenu un habitué de ce 11.

Ensuite, Jacob Ondrejka. Le Suédois a été freiné par d'une grave blessure, mais retrouve son meilleur niveau au fil des semaines. Il pourra s'en servir sérieusement lors des play-offs.

Attaque

Kasper Dolberg, menace constante contre le RWDM, s'est énormément impliqué dans le match. Il a également marqué sur penalty.

Troisième Malinois de cette sélection, Kerim Mrabti a encore été un pion essentiel dans la victoire face à Westerlo. Il a nscrit deux buts et a été décisif à quatre reprises au cours des quatre derniers matches.