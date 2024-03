📷 Ancien flop d'Anderlecht, Yannick Bolasie fait un très surprenant choix de carrière

Yannick Bolasie a évolué à Anderlecht de janvier à juin 2019 - prêté par Everton. Durant cette période, il a participé à 17 matchs, marquant six buts et délivrant trois passes décisives.

Au cours de sa carrière, Bolasie a joué dans plus de 10 clubs. Depuis fin janvier, il est sans club - le dernier étant Swansea City. Mais une nouvelle opportunité semble se présenter. Selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, Bolasie a rejoint Criciuma, au Brésil.

Les tests médicaux de Bolasie auraient déjà été effectués. Criciuma évolue en première division brésilienne depuis la saison dernière.

🐯🇧🇷 Yannick Bolasie, completing his move to Brazilian side Criciuma as he’s joining them as revealed.



Medical tests already completed. pic.twitter.com/O4ceRZvyp5