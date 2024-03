La prudence s'impose : un joueur clé d'Anderlecht mis au repos avant les Playoffs

Pas de Yari Versschaeren lors du prochain match contre Courtrai. Le numéro dix des Mauves devrait être laissé au repos.

A quelle équipe aura droit le Lotto Park pour la dernière journée de phase classique contre Courtrai ? Plusieurs incertitudes demeurent : Anderlecht doit composer avec beaucoup de joueurs menacés de suspension mais aussi tenir compte de la forme physique de certains.

C'est notamment le cas de Yari Verschaeren, qui a ressenti des douleurs aux muscles de la cuisse contre le le Club de Bruges et le RWDM. Ce qui n'est pas surprenant.

Verschaeren au repos, Delaney de retour ?

Verschaeren n'est revenu que depuis deux mois et demi après sa grave blessure au genou et a déjà disputé 17 matchs. C'est beaucoup pour un joueur qui a été longtemps éloigné des terrains. Il n'était donc pas exclu de le voir tirer la langue à un moment.

Hors, Anderlecht aura bien besoin d'un Yari Verschaeren à 100% lors des Playoffs. Il a donc été convenu de lui octroyer un peu de repos. Il sera probablement dans l'effectif contre Courtrai, mais pas en tant que titulaire.

De plus, Brian Riemer devrait également essayer de donner plus de temps de jeu à Thomas Delaney, qui a été écarté pendant dix semaines en raison d'une blessure musculaire et le laisser retrouver du rythme.