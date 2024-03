Le gros problème des jeunes d'Anderlecht : "Malheureusement, on ne peut rien y faire..."

Comme souvent cette saison, les U23 d'Anderlecht se sont inclinés à domicile. Ils finiront leur saison à l'extérieur, où ils prestent bien mieux...

Le RSCA Futures vit une saison paradoxale. La différence est en effet gigantesque entre les résultats des jeunes Mauves à domicile et à l'extérieur. Chez eux, les U23 sont en effet... 15e de Challenger Pro League.

À l'extérieur, cependant, ils sont classés 7e, ce qui ferait d'eux la meilleure équipe U23 de Belgique. Au classement général, ils sont actuellement 10e. "La Challenger Pro League est un championnat difficile, auquel nos jeunes joueurs doivent s'habituer", concède Mohamed Bouchouari, joueur le plus expérimenté du noyau.

"Moi et les autres joueurs avec l'expérience du noyau A comme Nilson, Amando et Tristan doivent aider les autres à progresser. C'est un championnat avec beaucoup d'intensité, d'efforts à fournir", continue le latéral. Pas question cependant de ressentir de la pression en raison de ces responsabilités.

Anderlecht peut-il trouver une solution ?

"Le football, c'est la pression. Sans ça, tu n'as pas ta place ici. J'ai confiance en mes capacités", assure Bouchouari. Reste à trouver la motivation nécessaire pour briller dans un Stade Roi Baudouin tristement vide, aussi bien qu'à l'extérieur.

"C'est vrai qu'on est meilleurs à l'extérieur. Chaque joueur veut jouer dans un stade plein, avec des supporters et de l'ambiance", hésite le jeune Mauve. "Peut-être que certains jeunes ont du mal à performer dans ces conditions. À titre personnel, je préfère jouer dans un petit stade plein. Mais les choses sont ce qu'elles sont, on ne peut rien y faire. Nous sommes professionnels et devons tout donner".