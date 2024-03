Si Charleroi se maintient, ce sera... grâce à ses transferts : pari(s) réussi(s) pour Mehdi Bayat

Mehdi Bayat aura dû faire face à de nombreuses critiques cette saison, et un bon nombre d'entre elles peuvent être considérées comme justifiées. Mais son mercato hivernal aura amené de belles réussites.

Le premier match du Sporting Charleroi à la reprise était l'occasion pour le public carolo d'ironiser sur le mercato de sa direction. Le non-mercato, au moment où la banderole "Bienvenue aux renforts" est déployée. Alors que Mehdi Bayat avait promis des recrues dès l'entame du stage, il a fallu attendre les dernières coudées du mercato pour qu'Etienne Camara, Jérémy Petris et Achraf Dari débarquent.

Un mois plus tard, la réussite est tout simplement de 100% pour ces trois recrues. Etienne Camara a stabilisé un entrejeu en plein marasme ; Jérémy Petris était le Zèbre le plus dangereux contre le Cercle de Bruges, obtenant le penalty manqué par Ilaimaharitra. Quant à Achraf Dari, il a mis Kevin Denkey sous l'éteignoir comme peu y parviennent cette saison en D1A.

Charleroi, sauvé par son mercato

En trois transferts, Bayat est parvenu à redynamiser son noyau : un latéral offensif, un défenseur d'expérience, un milieu de talent. Tous trois, ce n'est pas un détail, amènent également de l'enthousiasme, sans être affectés par la morosité qui s'était installée au Mambourg.

Reste un bémol : ne pas avoir transféré d'attaquant. On l'a encore vu samedi, et on le voit chaque week-end : Badji, Stulic et Sylla n'ont pas les épaules pour cette situation, peut-être même pas les qualités. Si le flair encore montré sur le marché cet hiver pour les autres postes avait pu être utilisé pour aller chercher un bon buteur, Charleroi serait déjà sauvé.

Mais une chose est à mettre au crédit de Mehdi Bayat et de sa cellule de recrutement : si les Zèbres se sauvent bel et bien, ce sera parce que les renforts ont amené quelque chose. Un argument fort pour défendre son bilan en fin de saison...